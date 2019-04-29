"На высоте": стоит ли тратить время на просмотр киноленты (Видео)

Новости культуры: Малопонятная история от ветеранки французского кино Клер Дени, представленная отрывками и приправленная убийствами и насилием.

71-летняя французская режиссер и сценаристка сняла кино, которое слишком сравнивают с "Солярисом" Тарковского. Сценарий "На высоте" поместился на 30 страниц, на которых только описание ключевых сцен и научные факты, а большинство сюжетных решений или изменений принимали уже во время съемок. Возможно, поэтому фильм Клер Дени так похож на жертву безумного монтажера.

Дело в том, что события фильма происходят на космическом корабле. Но это больше напоминает условность, полет ради полета, а не четкую миссию с надеждой на возвращение домой. События "На высоте" охватывают 18 лет жизни на космическом корабле, а это равно 210-ти годам на Земле. Это добавляет атмосферы обреченности, потому что возвращаться и так не к кому.

Визуально космический корабль выглядит необычно – это довольно простой на вид параллелепипед с номером 7. Денис хотела, чтобы он максимально напоминал тюрьму как снаружи, так и внутри. Никаких NASA-style кораблей и их белых идеальных интерьеров.

Герои "На высоте" – то ли люди, то ли доведенные до животных инстинктов организмы в учете людей, запертые в тесном пространстве, где единственной радостью существования может быть либо сад, либо "трахобудка", как ее называют сами герои. У них нет даже намека на гордость за полет в космос. У них в глазах только похоть, уныние и жестокость.

Много экшена от "На высоте" ждать не стоит. Но если речь идет о насилии и мрачных извращениях, то вы пришли по адресу. Хотя режиссер нигде не показывает обнаженных гениталий, настроение фильма проникнуто сексуальным напряжением и эротизмом, который переходит здоровые рамки. Моментами фильм смотреть неприятно. Пусть для вас не будет секретом, что он депрессивный, неудобный и грязный.

Рваный сюжет "На высоте" может как раздражать, так и захватывать – все зависит от восприятия конкретного зрителя. То же можно сказать и о творчестве Клер Дени. Женщина создает очень специфический продукт, поэтому хорошо подумайте перед походом в кинотеатр, или вы – ее целевой зритель. Некоторые критики отзываются о "На высоте" невероятно положительно, рейтинг фильма на IMDb – 6,1.

И что самое положительное в этой мрачной истории – Клэр даже в возрасте 70 лет остается бесстрашным создателем откровенного кино, где женщин бьют кулаком в лицо, где расхляпывают грудное молоко и показывают сперму, где говорят на неудобные темы. Это не то кино, которое стоит видеть каждому. И опыт подсказывает нам, что подавляющее большинство зрителей "На высоте" останутся ним неудовлетворенными. Но выбор за вами.