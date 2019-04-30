Кит Харингтон прокомментировал финал третьего эпизода "Игры престолов"

Новости культуры: Харингтон не поддержал недовольство поклонников и предположил, почему такой финал все-таки выглядит логичным.

Создатели сериала обещали зрителям одну из самых зрелищных битв на телевидении и сдержали свое слово. "Битва за Винтерфелл" стала самой просматриваемой и обсуждаемой серией в сети. Таких результатов шоураннерам проекта удалось добиться не только за счет хронометража и зрелищных сцен, но благодаря неожиданному финалу эпизода, который прокомментировал Кит Харингтон.

В интервью изданию EW экранный Джон Сноу признался, что и сам был немало удивлен решению сценаристов. "Я правда был поражен смертью Короля Ночи от рук Арьи, так как полагал, что он умрет от моей руки", — рассказал актер. Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.

"Мне понравился этот шаг. Это придает тренировкам Арьи Старк конечную цель. Да, я понимаю, что аудитория будет расстроена таким решением, учитывая, как долго Джон охотился на Короля Ночи, и все ждали их эпической битвы. Но это в стиле "Игры престолов". Кроме того, есть что-то в том, что это сделал не тот человек, которого все ожидали. Именно здесь юная леди показала мужчинам, как нужно делать дело", — заключил Кит.

Четвертый эпизод сериала выйдет на экраны через неделю и вновь сосредоточится на войне между людьми и главном вопросе всего шоу: кто сядет на Железный трон?