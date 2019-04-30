Опубликован первый трейлер 4 сезона сериала "Люцифер" (Видео)

Кинокомпания Netflix купила права на показ сериала "Люцифер" после того как телеканал Fox, который транслировал его, закрылся. Так, дебютный трейлер популярного сериала появился на YouTube-канале Netflix. В трейлере открывается немало деталей нового сезона, а одним из главных персонажей появляется новая героиня Eve, которую сыграет актриса Инбар Лави. Также в новом сезоне сериала предстали уже знакомые и любимые актеры: Том Эллис, Кевин Алехандро, Лорен Джерман, Лесли-Энн Брандт, Д.Б. Вудсайд и Рэйчел Харрис. Премьера нового сезона состоится в среду, 8 мая.