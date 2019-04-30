"Фантастические твари и места их обитания": Премьера фильма была отложена на 2,5 года

Новости культуры: Студия Warner Bros. отложила премьеру до 12 ноября 2021 года.

кандал вокруг Джонни Деппа, неудачный сценарий и кассовые сборы предыдущей части "Фантастических тварей" повлияли на разработку третьего фильма. Автор книг и сценаристка Джоан Роулинг обещала проработать сюжет триквела и дать зрителям ответы на все их вопросы.

Канал CNN подтвердил, что следующий фильм по "Фантастическим тварям" поклонники увидят не в 2020-м, как ожидалось ранее, а в 2021 году. Председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих заявил, что новая дата премьеры "даст создателям время и пространство, чтобы развернуть свой творческий потенциал и представить зрителям лучший фильм". По официальным данным, съемки картины начнутся весной следующего года.

Вероятно, выделенное время уйдет на то, чтобы написать достойный сценарий, а также определить дальнейшую судьбу главного антагониста франшизы в исполнении Джонни Деппа. Напомним, не так давно появились слухи, что студия рассматривает возможность уволить актера из-за его судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд, настаивающей на актах насилия со стороны звезды.

Хотя "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" окупились в мировом прокате, они не оправдали ожиданий создателей и зрителей и подверглись критике со стороны профессиональных рецензентов. Кроме того, вторая часть франшизы вошла в список худших фильмов по вселенной "Гарри Поттера".