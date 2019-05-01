В третьем сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель

Новости культуры: Звезду французского кинематографа в 3 сезоне "Мира Дикого запада" зрителям предстоит увидеть в одном из лучших амплуа Касселя.

Премьеры 3 сезона "Мира Дикого запада" поклонникам сериала ждать еще почти год, а шоураннеры тем временем вовсю работают над тем, чтобы это ожидание было вознаграждено как следует. К и без того звездному составу нашумевшего проекта HBO присоединился еще один знаменитый актер – Венсан Кассель, для которого это будет дебют в американских сериалах.

Венсан Кассель сыграет главного злодея сезона.

"Мы невероятно взволнованы возможностью поработать с Венсаном Касселем. Мы – давние его поклонники и очень рады тому, что он присоединился к команде "Мира Дикого запада", – говорится в официальном комментарии создателей сериала, Джонатана Нолана и Лизы Джой.

"Костяк" 3 сезона составят уже знакомые зрителям Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон, в списке новичков также значатся Аарон Пол и Лена Уэйте. Премьера новых эпизодов состоится в 2020 году, однако точной даты выхода у 3 сезона "Мира Дикого запада" пока нет.