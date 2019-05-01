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Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии

Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
12:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Номинации будут объявлены почти за месяц до финального этапа – 9 декабря 2019 года.

Ассоциация иностранной прессы Голливуда не отдыхает. Представители знаменитой организации уже объявили программу проведения премии, в которой указаны точные даты. Голливуд уже готовится к церемонии награждения Золотой глобус-2020.

Лишь несколько месяцев назад состоялась 76-я церемония вручения премий, на которой триумфатором стала картина "Богемная рапсодия", как Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявила о порядке проведения 77-й премии Золотой глобус-2020.

Программа появилась на иностранном сайте Variety. Церемония будет проходить в прямом эфире на телеканале NBC от Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 5 января 2020 года. 

Программа проведения премии Золотой глобус-2020

15 июля: Открывается веб-сайт Золотой глобус-2020 для представления фильмов и телевизионных проектов;

25 октября: Конечный срок для представления кинокартин и телевизионных программ на Золотой глобус-2020.

14 ноября: Конечный срок представления бюллетеней для номинаций, которые будут отправлены по почте всем членам HFPA от Ernst & Young.

25 ноября: Крайний срок для получения избирательных бюллетеней телевизионной номинации от Ernst & Young в 17:00

26 ноября: окончательный срок подачи бюллетеней для выдвижения кинофильмов, которые будут отправлены всем членам HFPA компанией Ernst & Young.

Новые правила и даты проведения Оскар-2020

4 декабря: Окончательная дата проверки кинофильмов

5 декабря: Конечная дата для пресс-конференций.

6 декабря: окончательный срок для получения бюллетеней для выдвижения кинофильмов от Ernst & Young в 12 часов.

9 декабря: Объявление номинаций на 77-ю ежегодную премию Золотой глобус-2020 в 5 часов утра.

30 декабря: Крайний срок для получения окончательных бюллетеней от Ernst & Young, в 17:00

5 января 2020: Презентация 77-й ежегодной премии Золотой глобус-2020.

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Голливуд, Золотой глобус, Премии, Кинопремии, Золотой глобус-2020.
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