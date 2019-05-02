Время не стоит на месте: как сейчас выглядят дети-актеры, сыгравшие в известных фильмах (Фото)

С тех пор, как известные фильмы Питер Пэн, Инопланетянин, Малыш и другие вышли на большие экраны, прошло уже как минимум 10-20 лет. Конечно же, маленькие актеры, которые исполняли роли, уже повзрослели. В этом посте вы увидите, как с годами изменились все эти актеры, сыгравшие детские роли в известных фильмах.