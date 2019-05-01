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Современная адаптация "Гамлета": первый трейлер драматический фильма "Офелия" (Видео)

Современная адаптация "Гамлета": первый трейлер драматический фильма "Офелия" (Видео)
21:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: На легендарную пьесу Уильяма Шекспира снято немало адаптаций.

Очередным римейком стал драматический фильм под названием "Офелия". Авторы идеи обнародовали первый трейлер к культовой киноленте.

Ценители творчества Шекспира снова смогут насладиться очередной историей, которую режиссер Клер Маккарти увидела по-своему и дала название "Офелия". Первый трейлер появился на YouTube-канале компании IFC Films.

Новая адаптация получила такое название из-за того, что события разворачиваются с точки зрения дочери Полония и сестры Лаэрта – Офелии.

В сети опубликован первый трейлер к фильму "Дедвуд" от канала HBO (Видео)

о сюжету, в фильме изображена Дания в XIV веке. Дочь датского короля убили и трон занимает его брат Клавдий. Миссией Офелии является защитить своего любимого Гамлета, который является наследным принцем, а также королеву Гертруду от Клавдия. Главная роль досталась английской актрисе Дейзи Ридли, которая известна ролью Рей в серии "Звездных войн". 

Мировая премьера состоялась в январе 2018 года на знаменитом фестивале Sundance. Вскоре ожидаем представление на больших экранах для других зрителей.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Гамлет, Римейк, Уильям Шекспир, Офелия, Современная адаптация.
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