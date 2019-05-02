"Джон Уик 3": Холли Берри поделилась, как смогла увести успешную роль у Сандры Буллок

Новости культуры: В этом мае Холли Берри появится на больших экранах вместе с Киану Ривзом в фильме "Джон Уик 3".

Это первый совместный проект актеров, но оказалось, что они могли поработать вместе гораздо раньше, если бы актриса "по глупости" не отказалась от предложенной ей роли в популярном боевике "Скорость".

В совместном с Киану Ривзом интервью изданию Entertainment Tonight Холли Берри рассказала, что они с актером почти сработались 25 лет назад. "Не знаю, в курсе ли вы, но мне предлагали сняться в "Скорости" до Сандры Буллок. Я по глупости отказалась. Но в свою защиту скажу вот что: когда я читала сценарий, автобус даже не покидал парковки, и я такая – ну нет, нет-нет", - рассказала звезда журналисту. Она отметила, что искренне досадовала, когда фильм стал хитом. Неудивительно, ведь Берри числилась в проекте еще до Ривза, однако на тот момент ей дали ранний – и, видимо, неудачный – вариант сценария.

Спустя 25 лет оскароносная актриса присоединилась к звезде "Матрицы" в триквеле популярного боевика "Джон Уик". По признанию Холли, ей пришлось потратить несколько месяцев на тренировки, обучение владению оружием и дрессировке собак.

Кроме этого, чтобы подготовиться к роли наемной убийцы Софии, Берри пришлось изучать боевые искусства: "Я работала шесть месяцев по пять дней в неделю, а также много времени провела с собаками, чтобы они могли узнавать меня, а я их".

Боевые техники и навыки владения оружием Холли продемонстрировала в трейлере к "Джону Уику 3". Увидеть актрису во всей красе можно будет с 16 мая 2019 года.