"Рассказ служанки": трейлер к сериалу, который взорвал сеть (Видео)

Новости культуры: Примерно через месяц на телеканале Hulu стартует показ третьего сезона провокационного сериала "Рассказ служанки".

Очередной трейлер к драматической ленте уже взрывает YouTube.

Первый трейлер к сериалу "Рассказ служанки" появился в сети в феврале 2019 года. Впервые его показали в перерыве между соревнованиями на мероприятии Super Bowl-2019.

Так, за месяц до премьеры нового сезона, на YouTube-канале появился новый официальный тизер, который меньше чем за сутки просмотрели более 2 миллионов пользователей.

Обновленный трейлер с другой стороны открывает события, которые происходят в мистическом городе Галааде. В центре сюжета предстает Джун, которую играет американская актриса Элизабет Мосс. Также в двухминутном видеоролике есть серьезный спойлер, а именно фраза "Теперь у мамы есть работа", которая свидетельствует о том, что в новом сезоне действия будут связаны с дочкой Джун, Ханной.