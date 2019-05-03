Умер актер, исполнивший роль Чубакки в "Звездных войнах"

Новости культуры: В 74-летнем возрасте умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах".

В возрасте 74 лет умер актер Питер Мейхью, известный своей ролью Чубакки в "Звездных войнах".

О смерти сообщила его семья на странице в Twitter. По их словам, актер умер в окружении близких 30 апреля в своем доме в Техасе.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 мая 2019 г.

Питер Мейхью дебютировал в кино в фильме "Синдбад и глаз тигра" в 1977-м. В том же году он прошел кастинг на роль Чубакки. Сыграл в пяти частях киноэпопеи: "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977), "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980), "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005), "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015). На его счету также около двух десятков ролей в других фильмах и сериалах.