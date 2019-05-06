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Завершились съемки фильма "Черный ворон"

Завершились съемки фильма "Черный ворон"
13:34 Сегодня Телеграф Фото: detector.media

Новости культуры: Сюжет ленты создавался по мотивам одноименной книги Василия Шкляра, а сам проект поддержали в Госагентстве по вопросам кино.

В Государственном агентстве по вопросам кино Украины сообщили о завершении съемок исторического романа с рабочим названием "Залишенець. Чорний ворон". Проект реализовали в сотрудничестве с украинским телеканалом.

Съемки проекта длились с осени прошлого года. Главными местами, где разворачивались события сюжета, стали Холодный Яр и Мотронинский монастырь в Черкасской области. Локацией для отображение этих мест стал Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник. Такое решение было связано с последней реставрацией монастыря, из-за чего он утратил былую архитектурную "изюминку". В качестве съемочных площадок создатели фильма также использовали охотничий дворец графа Шувалова, Национальный заповедник "Переяслав", а также территория села Поташ, где снимались массовые сцены с участием около 150 актеров.

"Создание фильма о повстанческом движении времен Холодноярской республики является важным событием, которое несет важную просветительскую миссию. Сегодняшнее время доказывает, что не выученные уроки истории возвращаются к последующим поколениям: мы до сих пор защищаем независимость нашей земли", - прокомментировал Глава Госкино Филипп Илленко.

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Сами же создатели подчеркивают, что работа над созданием такого полнометражного фильма является знаковой для всех участников творческого процесса, и к нему все отнеслись ответственно. "Художественные департаменты провели многомесячную кропотливую работу, воссоздавая атмосферу событий столетней давности. Чтобы окунуться в образы холодноярских повстанцев, наши актеры не редко отказывались от помощи каскадеров в боевых сценах, самостоятельно упражнялись с саблями, скакали верхом и ставили лошадей на дыбы", - рассказала исполнительный продюсер проекта Кристина Шкабар.

Как признаются в команде создателей, есть переживания, дабы не промахнуться в ожиданиях зрителя. И тем более оправдать ожидания автора книги "Черный ворон", которая стала основой для фильма. Сам Василий Шкляр посетил съемочный процесс в последний день работы над картиной. "Не все герои книги появляются в фильме. Это адаптация, поэтому сценарий отличается от моего романа. Но главное, на мой взгляд, что в ленте остались холодноярское движение, непокорность и стремление бороться ради идеи, которая написана на боевом знамени повстанцев: "Воля или смерть", - поделился своими впечатлениями автор.

На экранизацию романа в Госагентстве выделили более 5 миллионов гривен. Главные роли в киноленте Тарас Цымбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова. Режиссером картины стал Тарас Ткаченко, а над сценарием поработал Тарас Антипович. Премьера "Черного ворона" запланирована в этом году.

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