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Стало известно, как на самом деле должна была закончиться сцена с Черной Вдовой и Соколиным глазом в "Мстители: Финал"

Стало известно, как на самом деле должна была закончиться сцена с Черной Вдовой и Соколиным глазом в "Мстители: Финал"
11:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Сценаристы "Финала" Кристофер Маркус и Стивен МакФили рассказали, что в изначальной версии сценария эта сцена заканчивалась по-другому.

Те, кто старался избежать спойлеров, "Мстителей: Финал" уже наверняка посмотрели, и сценаристы самого кассового супергеройского блокбастера в истории решили прокомментировать одну из самых трагичных сцен в фильме – с Черной Вдовой и Соколиным глазом.

Наташа Романофф / Черная Вдова не дожила даже до середины "Финала" – отправившись вместе с Клинтом Бартоном/Соколиным глазом на Вормир, чтобы заполучить Камень души, Наташа жертвует собой, поскольку только через жертву можно обзавестись Камнем. Черная Вдова и Хоукай дерутся друг с другом, чтобы не дать друг другу пожертвовать собой – и в итоге побеждает Наташа.

Сценаристы "Финала" рассказали, что в изначальной версии сценария эта сцена заканчивалась по-другому – смертью не Наташи, а Клинта, но сценаристы решили переписать сцену заново – после того, как Джен Андердаль, продюсер фильма по визуальным эффектам, потребовала у них "не забирать" эту жертву у Наташи.

"Это было бы слишком мелодраматично – позволить ему умереть и не вернуть семью. И Наташа поступает правильно, единственным возможным образом", – подчеркнул Маркус. 

"Мстители: Финал": Кассовые сборы фильма оказались больше, чем предполагалось

"В нашем воображении ее путь подошел бы к концу, если бы она сумела вернуть Мстителей. У нее было такое ужасное, полное насилия прошлое, и, когда она попадает на Вормир, когда ей дают шанс вернуть свою семью – она готова обменять на этот шанс свою собственную жизнь".

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Мстители, Фильмы, Кино, Мстители: Финал, Кристофер Маркус, Стивен МакФили.
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