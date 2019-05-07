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На каком автомобиле Джеймс Бонд будет кататься в новом фильме (Видео)

На каком автомобиле Джеймс Бонд будет кататься в новом фильме (Видео)
16:04 Вт, 7 Май 2019 Телеграф sundaynews.info

Новости культуры: Трейлер к фильму, который выйдет в прокат в апреле будущего года, начинается с того, что Бонд мечтает о выходе на пенсию на Ямайке.

Там он ездит на уже много повидавшем Land Rover с открытым верхом.

Естественно, что в рамках основного сюжета - у суперагента будет машина помощнее. Ходят упорные слухи о том, что выбор падет на представителя Aston Martin. Правда, название модели пока держится в секрете.

Вполне возможно, что это будет Rapid E, первый полностью электрический автомобиль от британского бренда. Его планируется изготовить всего в 155 экземплярах.

Стало известно, как на самом деле должна была закончиться сцена с Черной Вдовой и Соколиным глазом в "Мстители: Финал"

Два электромотора будут передавать на заднюю ось суммарно 602 лошадиные силы. До 100 километров машина способна разогнаться менее, чем за 4 секунды. Предельная же скорость составит 250 километров в час.

Выпуск Rapid E наладят на новом заводе Aston Martin в Сент-Афане (Уэльс). Там же собирают первый для бренда внедорожник DBX.

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Джеймс Бонд, Фильм, Авто, Дэниел Крейг, Машина, Rapid E.
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