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Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"

Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
22:16 Вт, 7 Май 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: 23 мая зрители смогут посмотреть игровой ремейк "Аладдина" от студии Disney и оценить любимых героев в исполнении актеров.

Больше всего внимания направлено на Уилла Смита, которому выпала нелегкая задача воплотить на экране Джинна и сделать это не хуже Робина Уильямса.

В этот понедельник 50-летний актер стал гостем на шоу "Доброе утро, Америка", где рассказал о новой адаптации "Аладдина" и своей роли. Уилл признался, что студия Disney дала ему лишь пару дней, чтобы согласиться или отказаться от роли Джинна. Он оказался в непростой ситуации, ведь мультфильм 1992 года покорил зрителей, а персонаж Робина Уильямса стал культовым.

"Это были очень тяжелые выходные, потому что Робин Уильямс проделал невероятную работу. Когда вы соглашаетесь на такую роль, то пытаетесь найти лазейку и понять, что бы вы сделали иначе. Было так страшно. единственное, за что я ухватился - это идея, что в игровом ремейке мне найдется место", - рассказал Смит.

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Актер уже затрагивал эту тему в разговоре с изданием Entertainment Weekly. Тогда Уилл тоже признался, что сыграл свою версию Джинна, соединив несколько своих предыдущих образов из фильмов "День независимости", "Плохие парни" и "Принц из Беверли-Хиллз". Смит привнес немного хип-хопа в свою роль, что помогло ему сделать персонажа уникальным: "Робин не оставил мне иного выхода. Я не пытался с ним конкурировать. Думаю, мой герой будет уникальным даже в диснеевском мире".

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Дисней, Уилл Смит, Роль, Актер, Алладин, Голливудский актер.
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