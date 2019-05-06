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Звезда "Теории Большого взрыва" станет отцом

Звезда "Теории Большого взрыва" станет отцом
11:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 44-летний Джонни Галэки и его 21-летняя возлюбленная Алайна Мейер сообщили фанатам радостную новость - влюбленные скоро станут родителями.

В то время как финал "Теории большого взрыва" уже не за горами, в жизни одного из главных актеров шоу намечается новый жизненный этап. 

"Мы на седьмом небе от счастья! Скоро мы поприветствуем еще одного маленького человека в этом безумном и прекрасном мире. В это радостное для нас время мы просим уважать нашу личную жизнь", — написал актер на странице в Instagram. Объявление о беременности своей возлюбленной Галэки сопроводил двумя совместными снимками.

Коллеги по сериалу и поклонники звезды поспешили поздравить пару и пожелать им любви и процветания. Некоторые фолловеры пошутили, что будущего ребенка стоит назвать в честь героя из "Теории большого взрыва": "если вы не назовете его Шелдоном, я буду очень разочарован".  

 
 
 
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Happy birthday to this miraculous man! I feel so lucky every day I get to wake up with him. I love you mister

Публикация от Alaina Marie Avery Meyer (@alainamariemeyer)

Мне не хватает какой-то любви другой: DZIDZIO мечтает стать отцом

Джонни Галэки и Алайна Мейер подтвердили роман в сентябре прошлого года и через два месяца дебютировали на красной ковровой дорожке премии Peoples Choice Awards.

С тех пор влюбленные не раз размещали совместные фото в социальных сетях, хотя сейчас профиль актера переполнен снимками со съемочной площадки сериала. И это неудивительно — ведь уже 16 мая на экраны выйдет заключительный эпизод "Теории большого взрыва", после которого Галэки попрощается с целым периодом своей жизни.

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Все по теме:

Отцовство, Знаменитости, Актер, Теория большого взрыва, Джонни Галэки.
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