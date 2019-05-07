"Дейнерис заказывала травяной чай": создатели "Игры престолов" с иронией отреагировали на киноляп в сериале

Новости культуры: Разработчики сериала "Игра престолов" решили пошутить над своей ошибкой.

Один из самых дорогих сериалов современности "Игра престолов" после двух лет работы над финалом ленты допустил курьезный киноляп. В 4 серии 8 сезона в одной из сцен фанаты заметили рядом с Эмилией Кларк (Дейнерис Таргариен) стакан с кофе Starbucks. Разработчики сериала уже отреагировали на забавную ошибку.

Для многих фанатов такой киноляп стал довольно значимым. Ведь после нескольких лет работы над долгожданным сезоном, по мнению зрителей, такой недостаток нельзя было не заметить во время постпродакшина сериала или во время съемок сериала.

Впрочем, что произошло, то произошло. Новый киноляп вызвал немало "мемов" в сети, а незапланированная реклама Starbucks, вероятно, сыграла кофейной компании только на руку. Однако, один из представителей команды отметил, что на самом деле, это был не кофе, а травяной чай, передает Buzzfeed.

"Латте в одном из эпизодов появилось ошибочно. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай", – иронично ответил мужчина.

Не остался в стороне от комментариев и исполнительный продюсер сериала Берне Колфилд: "Да вы и сами знаете, что Вестерос – это первая местность, где появились кофейни Starbucks". Создатели проекта добавили, что такие "проколы" являются большой редкостью в их работе.