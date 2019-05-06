The Weeknd, Travis Scott и певица SZA выпустили новый клип на саундтрек к "Игре престолов"

Новости культуры: Знаменитые артисты будут исполнять самые популярные саундтреки сериала, а первый клип на один из хитов уже взрывает сеть.

Легендарный сериал "Игра престолов" представил свой финальный сезон в апреле 2019 года. По случаю знаменательного события для поклонников и авторов проекта создатели устроили новый сюрприз.

Телеканал НВО предложил всемирно известным артистам объединиться для общего дела. Они намерены записать полноценный альбом с саундтреками сериала "Игра престолов".

Всех избранных песен насчитали 14, а выполняют их The Weeknd, A $ AP Rocky, Элли Голдинг, Lil Peep, Джейкоб Бэнкс и другие певцы. Представители НПО добавили, что недаром выбрали именно этих артистов, ведь они действительно являются ярыми поклонниками сериала. Поэтому, как для преданных фанатов, создатели сделали приятные бонусы, позволив им быть свободными в выборе относительно написания песни и съемок сюжета клипа.

Первую видеоработу опубликовали рэперы The Weeknd, Travis Scott и певица SZA. Видео для взрывного трио снимали в Лос-Анджелесе. Им удалось правдоподобно передать атмосферу магического Винтерфела и мрачного Средневековья.