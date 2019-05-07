"Теория большого взрыва": сколько всего заработали актеры популярного ситкома за весь съемочный процесс

"Теория Большого взрыва" - один из самых популярных ситкомов на телевидении за последнее десятилетие. Сериал стартовал в 2007-м, а в 2019 году выйдет 12-й, финальный сезон, в котором произойдет что-то невероятное. Каждый актер, который принимает участие в фильме, сколотил целое состояние на своей роли.