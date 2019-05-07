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Среда, 08.05.2019
"Теория большого взрыва": сколько всего заработали актеры популярного ситкома за весь съемочный процесс
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"Теория большого взрыва": сколько всего заработали актеры популярного ситкома за весь съемочный процесс

"Теория Большого взрыва" - один из самых популярных ситкомов на телевидении за последнее десятилетие. Сериал стартовал в 2007-м, а в 2019 году выйдет 12-й, финальный сезон, в котором произойдет что-то невероятное. Каждый актер, который принимает участие в фильме, сколотил целое состояние на своей роли.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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21:27 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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