За кулисами популярной классики кинематографа (Фото) Наверняка многим из нас хоть раз в жизни хотелось бы побывать на съемочной площадке, чтобы понаблюдать за процессом создания фильмов и интересной работой актеров и всей съемочной бригады. Но, к сожалению, доступ в такие места имеет ограниченное число людей, чья профессия связана с миром кино. Нам же остается наслаждаться фотографиями, сделанными разными людьми, уже побывавшими на съемочных площадках.