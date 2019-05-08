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За кулисами популярной классики кинематографа (Фото)
Наверняка многим из нас хоть раз в жизни хотелось бы побывать на съемочной площадке, чтобы понаблюдать за процессом создания фильмов и интересной работой актеров и всей съемочной бригады. Но, к сожалению, доступ в такие места имеет ограниченное число людей, чья профессия связана с миром кино. Нам же остается наслаждаться фотографиями, сделанными разными людьми, уже побывавшими на съемочных площадках.
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