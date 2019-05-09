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В Сети появился первый ролик со старта съемок "Беверли-Хиллз, 90210" (Видео)

В Сети появился первый ролик со старта съемок "Беверли-Хиллз, 90210" (Видео)
10:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Авторы киноленты решили продолжить известную историю и показать главных героев после 30 лет их жизни.

Впервые молодежный сериал "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) вышел на телеэкраны в 1990 году и с того времени покоряет мир.

Сейчас представители телеканала Fox показали превью, на котором видно, как главные актеры сериала "Беверли-Хиллз, 90210" встречаются перед съемками. Каждый из них получил сценарий продолжения киноленты и готов приступить к работе.

Согласно опубликованным кадрам, прежние недоразумения на съемочной площадке давно ушли. Поэтому актеры Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йен Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брэндон Уэлш) и Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) охотно обнимаются и общаются друг с другом. 

По словам авторов сериала, премьера первых серий "Беверли-Хиллз, 90210" запланирована на 7 августа 2019 года. Сезон будет состоять из 6 эпизодов.

Сюжет сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

В молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210" авторы проекта показали жизнь обычных американских подростков. В их историях было все: первая любовь, дружба, измена, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Именно поэтому сюжет киноленты стремительно покорил весь мир. 

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Кроме этого, сериал раскрывал такие темы, как интимные отношения, гомофобию, насилие, алкоголизм, наркоманию, жестокое обращение в семье, расизм, антисемитизм, раннюю беременность и заболевания СПИДом.

Представители Fox признались, что идея о перезагрузке "Беверли-Хиллз, 90210" у них возникла уже давно. В продолжении сериала они хотят показать, как изменилась жизнь главных героев после 30 лет. Сюжет для киноленты сценаристы черпали из реальных фактов голливудских актеров, которые предстанут в "Беверли-Хиллз, 90210".

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