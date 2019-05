День "Звездных войн" 2019 (Фото)

Основной датой Дня "Звездных войн" (иначе - Дня Люка Скайуокера) считается 4 мая. Дата выбрана из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила"), которую многие поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (fourth - четвертый и May - май). Поклонники "Звездных войн" оказались не единственными, кто использовал подобный каламбур. 4 мая 1979 года, когда Маргарет Тэтчер была избрана первой женщиной - премьер-министром Великобритании, ее партия разместила объявление в лондонских вечерних новостях со словами May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations ("Четвертое мая да пребудет с тобой, Мэгги. Поздравляем."