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Жуткий трейлер: чего ожидать от второй части фильма "Оно" (Видео)

Жуткий трейлер: чего ожидать от второй части фильма "Оно" (Видео)
22:04 Чт, 9 Май 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Соскучились по красным воздушным шарикам? Зрители ждали этого полтора года, а танцующий клоун Пеннивайз - целых 27 лет.

Повзрослевшим детям, превратившимся в Джеймса МакЭвоя, Джессику Честейн и других, предстоит вновь столкнуться со злом из своих кошмаров. О том, как теперь герои будут бороться с Оно, студия Warner Bros. намекнула в первом тизер-трейлере долгожданного фильма.

"Клуб неудачников" очень сильно изменился за лето – точнее, за 27 лет. В конце первой главы "Оно" шестеро друзей на крови поклялись вновь вернуться в Дерри, если Пеннивайз однажды проснется. Как видно по трейлеру, кровь польется рекой. Для поклонников, которые успели привязаться к юным актерам в лице Финна Вулфхарда, Джека Дилана Грейзера, Софии Лиллис и других, создатели приготовили флэшбэки в прошлое, тем самым отдав дань книжному канону. Это, а также общая атмосфера ролика и игра взрослых актеров являются гарантией того, что вторая глава истории понравится зрителям не меньше первой.

Не меньшую уверенность в успехе фильма вселяет отзыв самого Стивена Кинга, который пообещал, что все фанаты "воспарят" от одного только трейлера, не говоря уже о хорроре в целом. Напомним, помимо предыдущего каста во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).

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Премьера "Оно 2" состоится 5 сентября 2019 года.

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Видео, Новый трейлер, Оно, Оно-2, Фильм Оно, Тизер-трейлер "Оно 2".
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