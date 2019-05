Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"

Как и все фанаты саги, Стивен Кинг сделал прогноз относительно финальных эпизодов "Игры престолов". Окончательной развязки ожидает автор таких бестселлеров как "Зеленая миля" и "Кладбище домашних животных".

На своей официальной странице в Twitter Стивен Кинг оставил комментарий, в котором показывает свою точку зрения по поводу финала сериала.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?

— Stephen King (@StephenKing) 6 мая 2019 г.