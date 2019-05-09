Стоимость показа чашки Starbucks оценили в 2,3 миллиарда долларов

Новости шоу бизнеса: Чашка стала мемом, о котором заговорил весь мир.

Парадокс в том, что чашка, которая появилась в кадре у Эмилии Кларк, не Starbucks. Это стаканчик одной из ирландских компаний Paper Cup.

По предварительным оценкам американских маркетологов, нечаянный product placement чашки Starbucks в одном из эпизодов "Игры престолов" принес компании $ 2,3 миллиарда. Об этом пишет CNBC. В четвертой серии во время застолья Дейенерис, Джона Сноу и Тормунда на экране появилась кофейная чашка, похожая на Starbucks.

Фанаты по всему миру сразу начали шутить, что это Кубок Starbucks, а журналисты и критики предположили, что это product placement. Впоследствии в HBO объяснили: чашка принадлежала актрисе Эмилии Кларк. Ее появление в кадре - упущение съемочной группы. В считанные часы эпизод с чашкой исправили.

Однако чашка стала мемом, о котором заговорил весь мир. По подсчетам PR-компании Critical Mention, в интернете, на ТВ и радио было около 10 627 упоминаний о Starbucks и "Игре престолов". Четвертую серию в прямом эфире смотрели 11,8 миллиона зрителей. Остальные смотрели эпизод онлайн.

Кроме того, аналитики социальных медиа и мониторинговая платформа Talkwalker насчитали более 193 тысяч упоминаний в течение 48 часов о Starbucks и "Игре престолов". Теги с названием компании и сериала разошлись сетями, форумами, блогами и новостными сайтами.

"В итоге все эти цифры дают $ 2,3 миллиарда", - утверждает Стейси Джонс, генеральный директор маркетинговой компании Hollywood Branded.

Более того, чашка уже вошла в историю, поэтому будет продолжать приносить доходы компании в той или иной степени.

Однако парадокс в том, что чашка, которая появилась в кадре у Эмилии Кларк, не Starbucks. Это стаканчик одной из ирландских компаний Paper Cup.