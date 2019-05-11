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Культовая "Матрица" может продолжить свое повествование

Культовая "Матрица" может продолжить свое повествование
11:38 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры: В Голливуде проговорились о возможном продолжении трилогии фильма "Матрица".

Каскадер Чад Стахелски, принимавший участие в съемках фильма "Матрица" в качестве дублера исполнителя главной роли, рассказал, что сестры Вачовски приступили к работе над продолжением трилогии.

Об этом сообщил портал Yahoo Movies.

Стахелски при этом не сообщил никаких подробностей, и что конкретно задумали сестры Вачовски, неизвестно, как и то, планируют ли они сами выступить в качестве режиссеров.

Киану Ривз, известный по главной роли Нео, также известного в "Матрице" как мистер Андерсон, комментируя слухи о возможных планах Вачовски на продолжение трилогии, заявил, что если его пригласят принять участие в съемках, он бы ни за что не отказался от такого подарка.

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В Warner Brothers между тем пока не комментировали информацию о работе над возможным продолжением "Матрицы".

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Киану Ривз, Фильм Матрица, Продолжении Матрицы.
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