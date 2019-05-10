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Джонни Деппа не пригласили в третью часть "Фантастических тварей"

Джонни Деппа не пригласили в третью часть "Фантастических тварей"
11:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: На фоне череды скандалов вокруг Деппа актера могут не позвать в триквел франшизы.

Даже сама Джоан Роулинг, создательница "Гарри Поттера" и сценарист "Фантастических тварей", активно защищавшая кастинг Джонни Деппа на роль Грин-де-Вальда, не может бороться с общественным мнением.

Не так давно студия Warner Bros. в очередной раз отложила премьеру "Фантастических тварей 3" – теперь фильм выйдет еще через два с половиной года, 12 ноября 2021. После этого инсайдеры заговорили о том, что сделано это не столько из-за того, что сценарий фильма требует серьезной доработки, сколько из-за того, что студия не знает, что делать с Джонни Деппом.

С одной стороны, Грин-де-Вальд в сюжете вселенной "Фантастических тварей" играет не последнюю роль, с другой стороны, продолжающееся разбирательство Деппа с экс-супругой Эмбер Херд, как опасается руководство Warner Bros., может негативно повлиять на дальнейшую судьбу франшизы. Перспективы у нее и так не блестящие – хотя "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" окупились в мировом прокате, они не оправдали ожиданий создателей и зрителей, подверглись критике со стороны профессиональных рецензентов и вообще были признаны худшим фильмом по вселенной "Гарри Поттера". 

 

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Инсайдеры издания The Blast из окружения Деппа утверждают, что контракт Джонни рассчитан на 5 фильмов, однако составлен таким образом, что участие актера в каждом следующем фильме подтверждается отдельно – и по поводу съемок в "Фантастических тварях 3" к Джонни пока никто и не обращался.

Напомним, Как и все фанаты саги, Стивен Кинг сделал прогноз относительно финальных эпизодов "Игры престолов". Окончательной развязки ожидает автор таких бестселлеров как "Зеленая миля" и "Кладбище домашних животных".

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Фильмы, Кино, Джонни Депп, Знаменитости, Актер, Фантастические твари 3.
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