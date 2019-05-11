Состоялась премьера фильма "Генделик"

Новости культуры: Госкино показали завершенную лирическую комедию "Генделик".

Студия "Золотое Руно" представила Госкино завершенный художественный фильм режиссера Тараса Дударя "Генделик".

Об этом сообщает Госкино в Facebook.

"Сценарий картины создан по мотивам рассказов известного режиссера, литератора и сценариста Александра Столярова, который преждевременно ушел из жизни почти два года назад. По словам авторов фильма, в ленте не ставят вопрос о том, как жить, а отвечают на них вместе с героями: любить, надеяться, верить, сострадать ближнему, не осуждать его, терпеть и жить, жить, жить", - говорится в сообщении.

Проект ленты стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 5 млн 284 тыс. 175 грн. при общей стоимости производства фильма 9 млн 375 грн.