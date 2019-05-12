Скончалась актриса из сериала "Твин Пикс"

Новости культуры: Умерла актриса и бывшая модель Пегги Липтон.

В США в возрасте 72 лет скончалась актриса Пегги Липтон, известная в первую очередь по роли Нормы Дженнингс в культовом телесериале "Твин Пикс". Об этом сообщили дочери актрисы Кидаду и Рашиду Джонс.

"Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц", — сообщили дочери.

Кстати, обе стали актрисами по примеру своей матери.

Наши сердца разбиты, потому Пегги Липтон умерла сегодня от рака. Ее жизнь закончилась, когда она находилась в окружении дочерей и племянниц. Мы счастливы, что были частью ее будней и много времени проводили вместе. Не можем выразить словами всю боль, которую чувствуем сейчас, ведь Пегги была и всегда будет нашим маяком света. Она навсегда останется частичкой нас, – рассказали родственники актрисы.

Актриса родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. В 15 лет она начала модельную карьеру, а спустя четыре года, когда ей было 19, Липтон дебютировала в качестве телевизионной актрисы в комедийном сериале "Шоу Джона Форсайта". Затем Липтон появлялась в таких сериалах, как "Колдунья", "Час Альфреда Хичкока" и "Вирджинец".

Популярность актрисе в 1968 году принесла ее работа в сериале "Отряд "Стиляги". За роль Джули Барнс актриса в 1971 году получила "Золотой глобус", а также четырежды была номинирована на "Эмми". Наиболее известна Пегги Липтон по роли Нормы Дженнингс в культовом сериале "Твин Пикс".