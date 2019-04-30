В США умер режиссер "Двойного форсажа"

Новости культуры: В США на 52-м гожу жизни скончался режиссер и актер Джон Синглтон.

Менее двух недель назад режиссер был госпитализирован с инсультом в Лос-Анджелесе. Он был помещен в отделение интенсивной терапии и находился в коме.

По словам семьи Синглтона, он умер мирно в окружении родных и близких.

Здоровье режиссера ухудшилось после возвращения из Коста-Рики. Он пожаловался на проблемы с ногами. 17 апреля во время обследования в больнице у него произошел инсульт.

John Singleton's family released a statement: “We want to thank the amazing doctors at Cedars-Sinai Hospital for their expert care & kindness & we again want thank all of John’s fans, friends and colleagues for all of the love and support they showed him” https://t.co/NWS5IT0Lu8 — Variety (@Variety) 29 апреля 2019 г.

"Мы с грустью сообщаем, что Джон Синглтон умер. Джон мирно скончался в окружении своей семьи и друзей. Мы хотим поблагодарить замечательных врачей в больнице Седарс-Синай за их профессиональную заботу и доброту, и мы еще раз хотим поблагодарить всех поклонников Джона, друзей и коллег за всю любовь и поддержку, которую они оказали ему в это трудное время ", — говорится в заявлении семьи режиссера.

Джон Синглтон известен своей работой над такими фильмами как Ребята с улицы, Двойной форсаж, Американская история преступлений и другими.

Он стал самым молодым в истории кинематографа номинантом на премию Оскар в категории Лучшая режиссура. Синглтону было 24 года, когда он дебютировал.