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В США умер режиссер "Двойного форсажа"

В США умер режиссер "Двойного форсажа"
08:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости культуры: В США на 52-м гожу жизни скончался режиссер и актер Джон Синглтон.

Менее двух недель назад режиссер был госпитализирован с инсультом в Лос-Анджелесе. Он был помещен в отделение интенсивной терапии и находился в коме.

По словам семьи Синглтона, он умер мирно в окружении родных и близких.

Здоровье режиссера ухудшилось после возвращения из Коста-Рики. Он пожаловался на проблемы с ногами. 17 апреля во время обследования в больнице у него произошел инсульт. 

"Мы с грустью сообщаем, что Джон Синглтон умер. Джон мирно скончался в окружении своей семьи и друзей. Мы хотим поблагодарить замечательных врачей в больнице Седарс-Синай за их профессиональную заботу и доброту, и мы еще раз хотим поблагодарить всех поклонников Джона, друзей и коллег за всю любовь и поддержку, которую они оказали ему в это трудное время ", — говорится в заявлении семьи режиссера. 

На 102-м году жизни умерла легендарная актриса

Джон Синглтон известен своей работой над такими фильмами как Ребята с улицы, Двойной форсаж, Американская история преступлений и другими.

Он стал самым молодым в истории кинематографа номинантом на премию Оскар в категории Лучшая режиссура. Синглтону было 24 года, когда он дебютировал.

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Фильмы, Кино, Актер, Режиссер, Альманах, Джон Синглтон, Альманах-2019.
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