В США умер режиссер "Двойного форсажа"

Менее двух недель назад режиссер был госпитализирован с инсультом в Лос-Анджелесе. Он был помещен в отделение интенсивной терапии и находился в коме.

По словам семьи Синглтона, он умер мирно в окружении родных и близких.

Здоровье режиссера ухудшилось после возвращения из Коста-Рики. Он пожаловался на проблемы с ногами. 17 апреля во время обследования в больнице у него произошел инсульт.

John Singleton's family released a statement: “We want to thank the amazing doctors at Cedars-Sinai Hospital for their expert care & kindness & we again want thank all of John’s fans, friends and colleagues for all of the love and support they showed him” https://t.co/NWS5IT0Lu8

— Variety (@Variety) 29 апреля 2019 г.