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Воскресенье, 12.05.2019
Что посмотреть: современные фильмы, которые уже успели стать классикой
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Что посмотреть: современные фильмы, которые уже успели стать классикой

Всегда приятно оглянуться назад и окунуться в кинематографические архивы в поисках старых добрых фильмов. Но если у вас есть немного больше свободного времени, чем обычно, обратите внимание на эти фильмы, снятые сравнительно недавно - за последние 15 лет, но уже успевшие занять свое заслуженное место рядом с культовыми произведениями.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Кино, Фильм, Кинематограф, Классика, Что посмотреть.
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