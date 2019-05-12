Что посмотреть: современные фильмы, которые уже успели стать классикой

Всегда приятно оглянуться назад и окунуться в кинематографические архивы в поисках старых добрых фильмов. Но если у вас есть немного больше свободного времени, чем обычно, обратите внимание на эти фильмы, снятые сравнительно недавно - за последние 15 лет, но уже успевшие занять свое заслуженное место рядом с культовыми произведениями.