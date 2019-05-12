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В Сети появился первый трейлер 2 сезона сериала "Большая маленькая ложь" (Видео)

В Сети появился первый трейлер 2 сезона сериала "Большая маленькая ложь" (Видео)
16:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Авторы популярного сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) готовят для киноманов громкую премьеру.

Уже 9 июня зрители смогут увидеть продолжение увлекательной истории о женщинах, которых объединяет внезапное убийство в школе. Но пока сериал еще не вышел в прокат, его авторы опубликовали еще один официальный трейлер 2 сезона.

Телеканал HBO готовится к немалой премьере: уже 9 июня поклонники смогут увидеть 2 сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь". А пока миллионы зрителей могут лишь гадать, как продолжится захватывающая история, в сети опубликовали еще один официальный трейлер.

В эмоциональном ролике женщины из так называемой "Монтерейской пятерки" изо всех сил пытаться скрыть свои тайны, связанные с убийством на благотворительном балу. Кроме этого, во 2 сезоне сериала "Большая маленькая ложь" на телеэкранах появится Мерил Стрип, которая мастерски сыграла маму Перри. Она с подозрением относится ко всем и пытается раскрыть имя убийцы своего сына.

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"Она к нам доберется, она доберется до нас всех. Ложь", – говорит актриса Зои Кравиц в трейлере.

Перед ожидаемой премьерой в сети опубликовали трейлер, который является первым анонсом от авторов "Большой маленькой лжи". До этого знаменитые актрисы, сыгравшие главные роли в киноленте, публиковали кадры со съемочной площадки. В частности, на фото появились Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Вудли, Лори Дерн и Мерил Стрип.

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Сериал, Премьера, Трейлер, Большая маленькая ложь, 2 сезон.
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