Скачать
Понедельник, 13.05.2019
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного

В Сети опубликовали трейлер эпизода "Игры престолов" 8 сезон 6 серия (Видео)

В Сети опубликовали трейлер эпизода "Игры престолов" 8 сезон 6 серия (Видео)
10:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: Премьера шестой серии состоится 19 мая в США и 20 мая в Украине.

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер шестого (последнего) эпизода восьмого сезона "Игры престолов". 

Новый трейлер шестого, финального эпизода "Игры престолов" 8 сезон был опубликован на YouTube-канале сериала.

6 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 19 мая 2019 года и в ночь на 20 мая ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Шестой эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 20 минут. 

Вышел тизер 5 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Создатели сериала "Игра престолов" в тизере показывают, как в Королевской гавани наступила настоящая разруха после войны за Железный трон. Дейнерис Таргариен с высоты смотрит на руины, в то время как Тирион Ланнистер с нескрываемым ужасом смотрит, что случилось с его бывшей домом. Кто выиграет битву и станет королем Семи королевств – мы узнаем уже в этой серии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Игры престолов, Игры престолов 8сезон, 8 сезон Игры престолов 6 серия, 6 серия Игры престолов 8.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
05 Супрун: Выдан первый миллион лекарств по электронным рецептам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
Помпео отменил визит в Москву
Помпео отменил визит в Москву
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь