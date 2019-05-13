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Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины
Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины

Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины

Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины
11:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Еще до того, как студия DC приступила к созданию "Чудо-женщины", фанаты выдвигали звезду "Взрывной блондинки" на эту роль.

Неприлично спрашивать женщин о возрасте, но есть вещи куда более оскорбительные, считает Шарлиз Терон. Создатели попытались угодить поклонникам, однако вместо образа Дианы Принц предложили 43-летней актрисе примерить на себя образ ее матери.

На шоу Энди Коэна Шарлиз Терон рассказала, что на самом деле не отказывалась от роли Чудо-женщины, ведь студия сделала ей другое предложение, которое ее покоробило: "Это был отличный пример того, как Голливуд дает вам пощечину, когда вы становитесь старше. Кто-то из создателей сказал мне, что они работают над созданием картины под названием "Чудо-женщина", просто чтобы я имела это в виду. Я была незнакома со всем этим и уточнила, что конкретно делает эта героиня. И тогда мне ответили: "О нет, ты будешь ее матерью"".

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Скорее всего, создатели кинокомикса и не думали, что такое предложение может задеть актрису — ведь по канону комиксов амазонки стареют не так быстро, как обычные люди. Однако Шарлиз всего на девять лет старше исполнительницы роли Дианы Принц Галь Гадот, поэтому неудивительно, что она отвергла роль. Мать Чудо-женщины в итоге сыграла Конни Нильсен, которая старше Гадот на 21 год.

Некоторые также предполагают, что Терон, отказываясь от участия в проекте, просто не знала, кто займет режиссерское кресло. Актриса уже работала с постановщицей Пэтти Дженкинс над фильмом "Монстр", принесший ей заветную статуэтку премии "Оскар", и всегда заявляла, что хотела бы вновь сняться в фильме под ее руководством.

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Шарлиз Терон, Знаменитости, Актриса, Роль, Чудо-женщина, Мать Чудо-женщины.
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