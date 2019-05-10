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Голливудская Алея славы пополнилась новой звездочкой

Голливудская Алея славы пополнилась новой звездочкой
13:16 Сегодня Телеграф По материалам: 24tv.ua

Новости культуры: Популярная Голливудская актриса Энн Хэтэуэй известная своей ролью в новом фильме "Отпетые мошенницы", получила престижную награду.

Голливудская Алея славы постоянно пополняется новыми именами, примерно месяц назад открылась звезда в честь Мэнди Мур которая сыграла главную роль в фильме "Памятная прогулка". На днях стало известно престижной награды удостоилась 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй. 

В такой важный момент рядом с актрисой были сценаристка Ди Рос, реперка Awkwafina, а также ее коллега по съемочной площадке Ребел Уилсон. Энн Хэтэуэй не сдерживала эмоций и с удовольствием позировала перед камерами на коленях, стоя на своей именной звезде. 

36-летнюю актрису также можно увидеть в таких, не менее известных картинах "Дьявол носит Prada", "Любовь и другие лекарства", "Война невест", "Горбатая гора" и "Заколдованная Элла".  

Дочь адвоката и актрисы, вдохновение и талант Энн черпала от матери, так же пошла по ее стопам. В юношестве Энн много играла на сцене в школьных постановках и даже номинировалась на награду как восходящая звезда среди постановок старших классов. Развитию ее актерской карьеры какое-то время мешал высокий рост, который не подходил для того, чтобы играть детей в серьезных постановках, но и на взрослую Энн не была похожа.  

В 1998 она даже выступала в Карнеги-холл в составе школьного хора, вскоре после чего была утверждена на одну из ролей в телесериале "Будь собой". После завершения съемок Энн в 2001-м дебютировала и на большом экране - в ленте "Как стать принцессой", режиссером которой выступил Гэрри Маршалл, раскрывший талант Джулии Робертс в фильме "Красотка". Впервые Энн номинируется на премии "Оскар" и "Золотой глобус" за свою игру в драме "Рэйчел выходит замуж". 

Ради съемок в "Отверженные" картине красавица пожертвовала роскошными волосами, сделав короткую стрижку, но ни разу об этом не пожалела. За роль Фантины Энн Хэтэуэй получила премию Британской академии кино и телеискусства, "Золотой глобус" и, в конце концов, "Оскар".

Появился трейлер зажигательной комедии "Отпетые мошенницы"

Напоминаем, что телеканал CW показал первый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором исполнит австралийская актриса Руби Роуз. Пока что дата выхода сериала не называется, отмечается, что он появится в эфире "скоро". Сценаристом проекта выступит Кэролайн Драйс ("Дневники вампира"). Продюсерами шоу станут Грег Берланти и Сара Шечтер, которые работали над сериалами "Флэш" и "Супергерл".

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Кино, Энн Хэтэуэй, Актриса, Продюсер, Роль, Режиссер, Алея славы, Голливудская звезда.
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