В сети появился первый тизер сериала "Бэтвумен" (Видео)

Телеканал CW показал первый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором исполнит австралийская актриса Руби Роуз. Пока что дата выхода сериала не называется, отмечается, что он появится в эфире "скоро".

Сценаристом проекта выступит Кэролайн Драйс ("Дневники вампира"). Продюсерами шоу станут Грег Берланти и Сара Шечтер, которые работали над сериалами "Флэш" и "Супергерл".

Сериал расскажет о Кейт Кейн, которая стремится принести мир и справедливость на улицы Готэма, но прежде, чем она станет настоящим героем города, ей необходимо побороть собственных демонов. Бэтвумен описывается как непревзойденный боец, она также является первым персонажем комиксов DC, который не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Protector of Gotham. #Batwoman is coming soon to The CW! pic.twitter.com/FPmXLXvV19

— Batwoman (@CWBatwoman) 8 мая 2019 г.