В сети появился первый тизер сериала "Бэтвумен" (Видео)

Новости культуры: Главную роль в сериале исполнит Руби Роуз.

Телеканал CW показал первый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором исполнит австралийская актриса Руби Роуз. Пока что дата выхода сериала не называется, отмечается, что он появится в эфире "скоро".

Сценаристом проекта выступит Кэролайн Драйс ("Дневники вампира"). Продюсерами шоу станут Грег Берланти и Сара Шечтер, которые работали над сериалами "Флэш" и "Супергерл".

Сериал расскажет о Кейт Кейн, которая стремится принести мир и справедливость на улицы Готэма, но прежде, чем она станет настоящим героем города, ей необходимо побороть собственных демонов. Бэтвумен описывается как непревзойденный боец, она также является первым персонажем комиксов DC, который не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранемм мы писали о том, что в Disney рассказали о датах премьер самых ожидаемых фильмов на 8 лет вперед. Создатели проектов удивили заявлением о съемках четырех следующих частей самого прибыльного фильма за последние десять лет – "Аватар", поскольку после студии 20th Century Fox, над созданными ими проектами будет работать Disney.