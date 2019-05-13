Скачать
Понедельник, 13.05.2019
"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Порошенко о дате инаугурации Зеленского: Мяч находится на поле парламента
Порошенко о дате инаугурации: Мяч находится на поле парламента
Названа символическая сборная сезона АПЛ
Названа символическая сборная сезона АПЛ
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров

"Детектив Пикачу": лента собрала почти $60 млн

"Детектив Пикачу": лента собрала почти $60 млн
21:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости культуры: В дебютный уик-энд фильм "Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн, но не смог обойти "Мстителей".

Фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу" собрал неплохую кассу на старте проката в Северной Америке, но не смог обойти по этому показателю экранизацию комиксов Marvel "Мстители: Финал", которая удерживает лидерство в американском прокате третьи выходные подряд.

По итогам завершившихся выходных заключительная часть "Мстителей" собрала в Северной Америке еще $63 млн, согласно данным сайта Box Office Mojo. На данный момент картина принесла Marvel Studios в общей сложности $723,5 млн в США и Канаде, а мировые сборы достигли $2,49 млрд. До показателей "Аватара", который является самым кассовым фильмом в истории, осталось всего $300 млн.

"Покемон: Детектив Пикачу" занял второе место в домашнем прокате по итогам уик-энда. Экранизация от Warner Bros собрала в дебютные выходные $58 млн. Мировые сборы составили около $170 млн, при этом примерно $41 млн пришелся на Китай. По данным Box Office Mojo, "Пикачу" показал лучший в истории старт среди всех экранизаций видеоигр, обогнав "Лару Крофт - расхитительницу гробниц".

В украинский прокат выходит фильм "Покемон детектив Пикачу"

На третьем месте расположилась комедия "Отпетые мошенницы" производства Metro-Goldwyn-Mayer, главные роли в которой исполнили Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. Премьерные выходные принесли фильму $13,5 млн. Позицией ниже дебютировала другая легкая комедия - "Помпошки" компании STX Entertainment, в которой сыграла Дайан Китон. Картина выручила всего $5,1 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кинопрокат, Фильм, Кинолента, Лента, Кассовый сбор, Детектив Пикачу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
03 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки
05 Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Детектив Пикачу&quot;: лента собрала почти $60 млн
"Детектив Пикачу": лента собрала почти $60 млн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь