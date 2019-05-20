Уйдет с молотка: Железный трон из "Игры престолов" продадут на аукционе

Новости культуры: Знаменитый Железный трон из культового сериала "Игра престолов" продадут на аукционе.

Сколько ненависти и кровопролития можно было бы избежать, если бы герои "Игры престолов" знали, что Железный трон можно просто купить на аукционе.

С момента запуска сериала в 2011 году основной сюжетной линией были интриги вокруг престола Вестероса, а главным вопросом - кто сядет в итоге на Железный трон.

Сериал стал невероятным популярным и все ожидали финала. В честь выхода восьмого сезона сериала канал HBO даже организовал большой квест. Шесть Железных тронов были спрятаны по всему миру в совершенно разных локациях. Первые пять тронов были найдены за неделю – они были спрятаны в Бразилии, Швеции, Канаде, Великобритании и Испании. Всех, кто добирался до трона, встречали организаторы, одетые в костюмы из сериала. Шестой же Железный трон был найден в Нью-Йорке всего за час, после публикации подсказки!

После выхода последней серии появилась информация, что Железный трон продадут на аукционе 27 июня 2019 года. Подробная информация о торгах появится в скором времени на сайте Profiles In History.

Также, телеканал HBO покажет еще один фильм спустя неделю после выхода последнего эпизода популярной саги. Трейлер этой документальной киноленты под названием "Игра престолов: Последний дозор" опубликован на YouTube-канале Game of Thrones. В фильме поклонники увидят, как снимались самые эпичные сцены финального сезона. Также зритель сможет посмотреть интервью с режиссерами, актерами и остальными участниками команды.