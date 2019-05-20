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Уйдет с молотка: Железный трон из "Игры престолов" продадут на аукционе

Уйдет с молотка: Железный трон из "Игры престолов" продадут на аукционе
11:26 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости культуры: Знаменитый Железный трон из культового сериала "Игра престолов" продадут на аукционе.

Сколько ненависти и кровопролития можно было бы избежать, если бы герои "Игры престолов" знали, что Железный трон можно просто купить на аукционе.

С момента запуска сериала в 2011 году основной сюжетной линией были интриги вокруг престола Вестероса, а главным вопросом - кто сядет в итоге на Железный трон.

Сериал стал невероятным популярным и все ожидали финала. В честь выхода восьмого сезона сериала канал HBO даже организовал большой квест. Шесть Железных тронов были спрятаны по всему миру в совершенно разных локациях. Первые пять тронов были найдены за неделю – они были спрятаны в Бразилии, Швеции, Канаде, Великобритании и Испании. Всех, кто добирался до трона, встречали организаторы, одетые в костюмы из сериала. Шестой же Железный трон был найден в Нью-Йорке всего за час, после публикации подсказки!

После выхода последней серии появилась информация, что Железный трон продадут на аукционе 27 июня 2019 года. Подробная информация о торгах появится в скором времени на сайте Profiles In History.

В Сети появилась последняя серия сериала "Игры престолов 8"

Также, телеканал HBO покажет еще один фильм спустя неделю после выхода последнего эпизода популярной саги. Трейлер этой документальной киноленты под названием "Игра престолов: Последний дозор" опубликован на YouTube-канале Game of Thrones.  В фильме поклонники увидят, как снимались самые эпичные сцены финального сезона. Также зритель сможет посмотреть интервью с режиссерами, актерами и остальными участниками команды.

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Сериал, Игра престолов, Game of Thrones, НВО, 8 сезон, Железный трон, Игра престолов 8 сезон.
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