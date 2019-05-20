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Глава Marvel хочет вернуть Уэсли Снайпса в роли Блэйда

Глава Marvel хочет вернуть Уэсли Снайпса в роли Блэйда
14:08 Пн, 20 Май 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Неудивительно, что в период ребутов и перезагрузок создатели вспомнили о популярном герое.

Пару месяцев назад прошел слух, что в возможной перезагрузке популярного в 90-х "Блэйда" главную роль исполнит оскароносный Махершала Али. Одни поклонники приняли идею благосклонно, другие не хотели видеть в образе полувампира-получеловека никого, кроме Уэсли Снайпса. И, кажется, глава Marvel Studios Кевин Файги солидарен со второй группой, раз, по слухам, хочет вернуть его к этой роли.

Заявляя о том, что именно "Черная пантера" представила зрителям первого чернокожего главного героя в кинокомиксах, продюсеры Marvel забыли, что на самом деле первым был "Блэйд". В 1998 году кинокомикс про охотника на вампиров стал настоящим хитом и получил два сиквела. 

По сообщениям издания We Got This Covered, Кевин Файги ведет активные переговоры с Marvel Television. Инсайдер портала сообщил, что продюсер хочет снять еще один фильм с участием Уэсли Снайпса в роли Блэйда, в то время как студия собирается использовать персонажа в отдельном сериале. Судя по всему, руководство Marvel Television не хочет возвращать 56-летнего актера и собирается подыскать ему достойную замену.

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Информация от We Got This Covered не подтверждена и остается только слухом, однако есть все шансы, что Эрик Брукс, он же Блэйд, вновь появится во вселенной Marvel. А вот кто в итоге сыграет героя на экране — покажет время.

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Marvel, Блэйд, Уэсли Снайпс, Глава Marvel, Роль Блэйда.
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