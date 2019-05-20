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"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: новый киноляп в финале фантастической саги

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"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: новый киноляп в финале фантастической саги
15:08 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: В последней серии заключительного сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп.

Вышла самая ожидаемая последняя 6 серия 8 сезона сериала "Игра престолов", и фанаты очень недовольны финалом.

Но не только финал не пришел по душе киноманам. Глазастые поклонники снова заметили киноляп в финальной серии саги. На этот раз в кадр попали две пластиковые бутылки с водой.

На 46-й минуте шестого эпизода последнего сезона Игры престолов, в сцене лордов Вестероса, фанаты телевизионного шоу разглядели две пластиковых бутылки, спрятанных за сапогами актеров.

 (Фото: скриншот из видео)

Необычный реквизит заметили во время сцены на Совете лордов Вестероса. Пластиковая бутылка с водой стоит за ногой Сэма Тарли.

 (Фото: скриншот из видео)

Представители HBO пока не прокомментировали киноляпы.

Это уже не первый случай, когда зрители замечают посторонние предметы в эпизодах сериала. И если предыдущие ляпы веселили поклонников и становились поводами для шуток, то новая оплошность разозлила фанатов.

"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: когда смотреть 

Так, ранее зрители обратили внимание, что в промо-ролике к пятой серии финального сезона Джейме Ланнистер обнимает свою сестру Серсею двумя руками, хотя правую кисть Джейме потерял еще в третьем сезоне. А в четвертой серии во время пира перед Дейенерис фанаты заметили стаканчик из-под кофе.

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Финал, Сериал, Игра престолов, Игра престолов 8 сезон, Игра престолов 8 сезон 6 серия, Киполяп.
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