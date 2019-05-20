"Сверхъестественное": Дженсен Эклс пообещал фанатам "лучший сезон"

Новости культуры: Дженсен Эклс сделал заявление по поводу 15 сезона сериала.

14 сезон "Сверхъественного" закончился клиффхэнгером, который заставит нас еще несколько месяцев ждать следующих серий и гадать, как троице Дин-Сэм-Кас удастся пережить локальный зомби-апокалипсис. Дженсен Эклс между тем обещает, что зомби-апокалипсис – это еще не все, чем нас удивят создатели в следующем (и по совместительству последнем) сезоне.

В финале 14 сезона братья Винчестеры решили, что пора прекращать поддаваться манипуляциям Бога – и Бог, разозлившись, объявил, что "история закончена", пора готовиться к концу. Шоураннер Эндрю Дабб так прокомментировал этот момент: "Бог не шутил, когда сказал, что это – конец истории. А под концом истории подразумевается конец мира. Как он будет выглядеть, как с ним будут справляться Сэм и Дин – вот эти большие вопросы мы собираемся исследовать в 15-м сезоне".

Дженсен Эклс уверен, что поиск ответов на эти вопросы сделает 15-й сезон чуть ли не самым лучшим за всю историю "Сверхъестественного".

"Мир только что открылся, и все то, с чем мы сражались столько лет, сейчас вернется и постучится в нашу дверь. Это будет тотальный беспредел. На мой взгляд, они начинают планировать что-то, что вполне может стать самым лучшим сезоном нашего сериала", - заявил актер.