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"Сверхъестественное": Дженсен Эклс пообещал фанатам "лучший сезон"

"Сверхъестественное": Дженсен Эклс пообещал фанатам "лучший сезон"
19:55 Пн, 20 Май 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: Дженсен Эклс сделал заявление по поводу 15 сезона сериала.

14 сезон "Сверхъественного" закончился клиффхэнгером, который заставит нас еще несколько месяцев ждать следующих серий и гадать, как троице Дин-Сэм-Кас удастся пережить локальный зомби-апокалипсис. Дженсен Эклс между тем обещает, что зомби-апокалипсис – это еще не все, чем нас удивят создатели в следующем (и по совместительству последнем) сезоне.

В финале 14 сезона братья Винчестеры решили, что пора прекращать поддаваться манипуляциям Бога – и Бог, разозлившись, объявил, что "история закончена", пора готовиться к концу. Шоураннер Эндрю Дабб так прокомментировал этот момент: "Бог не шутил, когда сказал, что это – конец истории. А под концом истории подразумевается конец мира. Как он будет выглядеть, как с ним будут справляться Сэм и Дин – вот эти большие вопросы мы собираемся исследовать в 15-м сезоне".

Дженсен Эклс уверен, что поиск ответов на эти вопросы сделает 15-й сезон чуть ли не самым лучшим за всю историю "Сверхъестественного".

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"Мир только что открылся, и все то, с чем мы сражались столько лет, сейчас вернется и постучится в нашу дверь. Это будет тотальный беспредел. На мой взгляд, они начинают планировать что-то, что вполне может стать самым лучшим сезоном нашего сериала", - заявил актер.

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Сериал, Сверхъестественное, Дженсен Эклс, Финальный сезон.
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