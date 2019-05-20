"Игра престолов": какими в молодости были актеры популярного сериала (Фото) За все время выхода сериала, молодые актеры уже успели вырасти. А вот возрастные нисколечко не изменились. Давайте посмотрим, как выглядели главные персонажи "Игры Престолов" в молодости.