"Игра престолов": исполнитель роли Брана Старка прокомментировал завершение сериала

Новости культуры: Актер отметил, что считает сюжетную арку своего персонажа невероятной.

Актер Айзек Хемпстед-Райт, который исполнил роль Брана в культовом сериале "Игра престолов", написал колонку для The Hollywood Reporter. В своем материале он рассказал о работе над сериалом, а также поделился впечатлениями о финале шоу.

В тексте присутствуют спойлеры. Основные тезисы колонки приводит DTF. Так, актер рассказал, что вокруг сериала царил беспрецедентный "уровень истерии и спекуляций".

"Когда мы садились в машины, чтобы добраться до площадки, мы были завернуты в одеяла, скрывающие наши лица и костюмы. А еще HBO забронировала все комнаты, окна которых могли выходить на место съемочной площадки - чтобы никто не смог по-тихому сделать фото", – рассказал он.

Он также отметил, что считает сюжетную арку своего персонажа невероятной.

"Мы видим уязвимого персонажа, который зависит от других людей, а потом он получает все ключи к пониманию мира. Становление Брана в качестве короля - это победа для спокойных и рассудительных людей этого мира, которые слишком часто остаются в стороне из-за смятения, которое создают самые громкие и реакционные", – указал актер.

Хемпстид-Райт назвал финал сериала драматичным и неожиданным.

"Наблюдать за Дени в состоянии ее первобытного гнева было тяжело. Я понимаю, почему люди восприняли это близко к сердцу. Но "Престолы" показывают себя лучше всего, когда делают нам больно - смерть Ходора, например, - и пятая-шестая серия последнего сезона не исключение", – отметил он.

"В жизни не бывает счастливых финалов, она полна неоднозначности и неопределенности. Такая концовка "Игры престолов" была, возможно, самым честным способом завершить масштабную и сложную историю. А эта неопределенность - это то, что мы чувствуем, начиная нашу жизнь после сериала", – заключил актер. Напомним, Телеканал HBO показал заключительную серию "Игры престолов". Сериал длился 8 лет и стал одним из самых масштабных проектов в истории ТВ.