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Звезда "Игры престолов" отказалась сниматься с экс-бойфрендом в одних сценах

Звезда "Игры престолов" отказалась сниматься с экс-бойфрендом в одних сценах
10:21 Вт, 21 Май 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Лена Хиди и Джером Флинн ни в этом сезоне, ни в других не появлялись вместе в одном кадре, а все из-за тяжелого разрыва бывших возлюбленных.

В заключительном сезоне "Игры престолов" королева Серсея отдала Бронну Черноводному распоряжение убить Джейми и Тириона Ланнистеров.

Инсайдер сообщил изданию The Sun, что Хиди и Флинн даже не разговаривали на съемках "Игры престолов": "Они не снимались вместе из-за болезненного расставания. Они старались держать все в секрете, но у них были очень бурные отношения, так что встретившись на съемочной площадке, оба чувствовали себя неловко. Лена рассказала обо всем близким друзьям, и, похоже, она искренне ненавидит Джерома".

Еще несколько лет назад эту информацию подтвердил член съемочной команды сериала: "Они никогда не находятся в одном помещении в одно и то же время. Жаль, ведь в какой-то момент казалось, что они восстановили отношения, а теперь избегают друг друга любой ценой".

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Роман между Хиди и Флинном не продержался и года, закончившись в 2002 году. С тех пор, по слухам, актеры не разговаривают друг с другом и стараются не пересекаться. Еще в 2017 году таблоиды объясняли нелогичное поведение Бронна на переговорах королей в седьмом сезоне пунктом в контракте звезды. Согласно нему, Лена Хиди и Джером Флинн не должны сталкиваться на съемочной площадке ни под каким предлогом, и именно поэтому персонаж актера не появился в сцене.

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Фильмы, Кино, Актеры, Знаменитости, Актриса, Игра престолов, Возлюбленные, Лена Хиди, Игры престолов 8 сезон, Джером Флинн.
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