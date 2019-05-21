Названа дата выхода четвертой части "Джон Уик"

Новости культуры: Третья часть "Джона Уика" едва стартовала в прокате, а студия Lionsgate уже анонсировала, что у серии будет и четвертая часть – которая, к тому же, сразу получила официальную дату премьеры.

Нежданно-негаданно Киану Ривз взял – и обзавелся собственной киновселенной (почему бы и нет).

Четвертая серия франшизы "Джон Уик" появится в кинотеатрах 21 мая 2021 года – Lionsgate не стала изменять стихийно сложившейся традиции майских релизов.

Решение снять еще одну часть тоже вполне логично – с каждым следующим фильмом "Джон Уик" умудряется поднять планку, и, к примеру, третья часть в американском прокате в первый уикэнд заработала столько, сколько первая – за все время проката (56,8 млн долларов). Суммарные же кассовые сборы "Джона Уика 3" на текущий момент (после всего лишь 3 дней в прокате) составляют 93 миллиона долларов.

Напомним, что, помимо теперь уже четырех полнометражных фильмов, во вселенной "Джона Уика" есть еще и сериал – "Отель Континенталь", который начнут снимать, предположительно, уже в этом году. Действие в сериале будет разворачиваться вокруг того самого "отеля для киллеров" и его смертоносных постояльцев, создатели обещают камео персонажей из "Джона Уика", но главными героями станут совершенно новые лица.