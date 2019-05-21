Скачать
Вторник, 21.05.2019
Роспуск Рады: когда досрочные парламентские выборы
Роспуск Рады: когда досрочные парламентские выборы
Дата выборов, отмена "мажоритарки" и проходной барьер: подробности встречи Зеленского с лидерами фракций
Отмена "мажоритарки" и проходной барьер: о чем говорил Зеленский с лидерами фракций
Известный бренд часов создал уникальную модель для Ломаченко
Известный бренд часов создал уникальную модель для Ломаченко
Кейт Миддлтон вместе с мужем показала Елизавете II созданный сад
Кейт Миддлтон вместе с мужем показала Елизавете II созданный сад

Названа дата выхода четвертой части "Джон Уик"

Названа дата выхода четвертой части "Джон Уик"
13:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Третья часть "Джона Уика" едва стартовала в прокате, а студия Lionsgate уже анонсировала, что у серии будет и четвертая часть – которая, к тому же, сразу получила официальную дату премьеры.

Нежданно-негаданно Киану Ривз взял – и обзавелся собственной киновселенной (почему бы и нет). 

Четвертая серия франшизы "Джон Уик" появится в кинотеатрах 21 мая 2021 года – Lionsgate не стала изменять стихийно сложившейся традиции майских релизов.

Решение снять еще одну часть тоже вполне логично – с каждым следующим фильмом "Джон Уик" умудряется поднять планку, и, к примеру, третья часть в американском прокате в первый уикэнд заработала столько, сколько первая – за все время проката (56,8 млн долларов). Суммарные же кассовые сборы "Джона Уика 3" на текущий момент (после всего лишь 3 дней в прокате) составляют 93 миллиона долларов.

Netflix опубликовал трейлер фильма "Ты – мое сомнение" (Видео)

Напомним, что, помимо теперь уже четырех полнометражных фильмов, во вселенной "Джона Уика" есть еще и сериал – "Отель Континенталь", который начнут снимать, предположительно, уже в этом году. Действие в сериале будет разворачиваться вокруг того самого "отеля для киллеров" и его смертоносных постояльцев, создатели обещают камео персонажей из "Джона Уика", но главными героями станут совершенно новые лица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Киану Ривз, Смотреть, Джон Уик, Джон Уик 4 часть, Джон Уик 4.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Украины подписал свой первый указ
02 "Игра престолов": исполнитель роли Брана Старка прокомментировал завершение сериала
03 Денисенко написал заявление об отставке
04 Погода испортится: циклон несет в Украину дожди и похолодание
05 Порошенко переехал в "прозрачный офис" БПП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Бывший глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение
Бывший глава КСУ Шевчук обжаловал свое увольнение
Укртранснафта возобновила транзит в страны ЕС
Укртранснафта возобновила транзит в страны ЕС
Зеленский назвал главную причину роспуска Рады
Зеленский назвал главную причину роспуска Рады
Эльза Хоск заворожила соблазнительным нарядом в Каннах
Эльза Хоск заворожила соблазнительным нарядом в Каннах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь