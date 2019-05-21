Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Состоялась премьера кинобиографии Элтона Джона "Рокетмен" в Лондоне

Смотрите фото (7)
Состоялась премьера кинобиографии Элтона Джона "Рокетмен" в Лондоне
17:36 Вт, 21 Май 2019 Телеграф popcornnews.ru Telegraf EPA

Новости культуры: Несколько дней назад состоялась премьера музыкальной кинобиографии "Рокетмен".

Пока фильм ведет борьбу за популярность с прошлогодним хитом "Богемская рапсодия", актерский состав прибыл в Лондон, чтобы представить картину поклонникам и звездным гостям.

Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон привел на премьеру мать и возлюбленную Эмили Томас.

Главная звезда мероприятия Элтон Джон вышел на красную дорожку с супругом Дэвидом Фернишем.

Коллеги Тэрона Ричард Мэдден и Брайс Даллас Ховард выбрали для мероприятия костюмы в классическом черном цвете, в отличие от модели Клаудии Шиффер, которая позировала фотографам в ярком платье от Zuhair Murad Couture.

Не меньше внимания к себе приковала близкая подруга Элтона Элизабет Херли, блиставшая перед публикой в белом брючном костюме.

Среди других звездных гостей вечера Келли Осборн и Джимми Кью, Стенли Туччи и Джеймс Блант с женой Софией Уэллсли.

Самые богатые британские музыканты по версии издания The Times

"Рокетмен" - это немного фантастичная история становления Элтона Джона от неизвестного пианиста до звезды мировых масштабов. По словам Тэрона Эджертона, не все происходящее в фильме стоит воспринимать всерьез, ведь фильм в первую очередь заводной мюзикл, который никого не оставит равнодушным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Элтон Джон, Лондон, Британия, Элизабет Херли, Клаудия Шиффер, Ричард Мэдден, Rocketman, Брайс Даллас-Ховард, Тэрон Эджертон, Рокетмен, Ричард Мадден, Премьера фильма в Лондоне, Bryce Dallas Howard, Taron Egerton, Elton John.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь