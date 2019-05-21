Состоялась премьера кинобиографии Элтона Джона "Рокетмен" в Лондоне

Новости культуры: Несколько дней назад состоялась премьера музыкальной кинобиографии "Рокетмен".

Пока фильм ведет борьбу за популярность с прошлогодним хитом "Богемская рапсодия", актерский состав прибыл в Лондон, чтобы представить картину поклонникам и звездным гостям.

Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон привел на премьеру мать и возлюбленную Эмили Томас.

Главная звезда мероприятия Элтон Джон вышел на красную дорожку с супругом Дэвидом Фернишем.

Коллеги Тэрона Ричард Мэдден и Брайс Даллас Ховард выбрали для мероприятия костюмы в классическом черном цвете, в отличие от модели Клаудии Шиффер, которая позировала фотографам в ярком платье от Zuhair Murad Couture.

Не меньше внимания к себе приковала близкая подруга Элтона Элизабет Херли, блиставшая перед публикой в белом брючном костюме.

Среди других звездных гостей вечера Келли Осборн и Джимми Кью, Стенли Туччи и Джеймс Блант с женой Софией Уэллсли.

"Рокетмен" - это немного фантастичная история становления Элтона Джона от неизвестного пианиста до звезды мировых масштабов. По словам Тэрона Эджертона, не все происходящее в фильме стоит воспринимать всерьез, ведь фильм в первую очередь заводной мюзикл, который никого не оставит равнодушным.