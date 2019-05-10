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Самые богатые британские музыканты по версии издания The Times

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Самые богатые британские музыканты по версии издания The Times
21:45 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: The Times подвело итог финансово состояния известных британских музыкантов и составило список самых богатых исполнителей.

В рейтинг самых состоятельных британских музыкантов вошли легенды поп-музыки и талантливые певцы, находящиеся на своем пике славы. По подсчетам The Times, состояния британских исполнителей выросли более чем 460 миллионов фунтов стерлингов за год и сейчас составляют 7,7 миллиарда.

Первым в этом списке занимает известный композитор, автор мюзиклов "Призрак оперы", "Эвита", "Кошки" Эндрю Ллойд Уэббер. Лорд Ллойд-Уэббер добился больших успехов на поприще музыкального театра. Некоторые его мюзиклы идут более десяти лет как в Вест-Энде, так и на Бродвее. Он создал 13 мюзиклов, две темы к кинофильмам и один реквием. По подсчетам экспертов, композитор имеет на своем счету не менее 1,07 миллиарда долларов.

На втором месте в списке самых богатых британских исполнителей - один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми" легендарный Пол Маккартни. Пол Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов. Состояние участника группы The Beatles достигает 980 миллионов долларов.

В тройку самых состоятельных музыкантов Британии вошли участники группы U2. U2 - одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы известной группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий. По состоянию на 2016 год, в их активе двадцать две премии "Грэмми" - больше, чем у любой другой группы в мире.Они могут похвастаться большими заработками, которые, по данным экспертов издания составляют 759 миллионов долларов.

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Вместе с тем, в список самых богатых британских артистов также попали Элтон Джон с состоянием в 416 миллионов долларов и фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер, сбережения которого составляют 358 миллионов.

Но особое внимание СМИ привлек также Эд Ширан: британский поп-музыкант и актер, который даже не выпускал нового альбома еще с 2017 года, сумел вдвое увеличить свои доходы. Сейчас его состояние оценивается в 207 миллионов долларов, поэтому музыкант занял 17 строчку рейтинга.

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Все по теме:

Элтон Джон, Пол Маккартни, The Beatles, Британия, U2, Эд Ширан, The Times, Эндрю Ллойд Уэббер, Британские музыканты, Самые богатые британские исполнители, Andrew Lloyd Webber, Paul McCartney.
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