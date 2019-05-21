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Новому сезону быть: начались съемки комедийного сериала "Последний москаль"

Новому сезону быть: начались съемки комедийного сериала "Последний москаль"
18:57 Вт, 21 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: На днях в Киеве телеканал «1+1» начал съемки украиноязычной комедии «Великі Вуйки».

"Великі Вуйки" - продолжения культового сериала "Останній москаль", в котором некоторые любимые и новые герои окажутся в новых обстоятельствах. Производством проекта занимается "1+1 Продакшн".

Новый сериал будет состоять из 16 серий. В спин-оффе самой рейтинговой комедии на украинском ТВ зрители переживут невероятное приключение с жителями села Великі Вуйки - поездку в столицу Украины.

По сюжету, впервые за всю историю села к населенному пункту хотят проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги в соседние Малі Вуйки. Опасаясь оттока молодых кадров, а со временем и вымирания села, Председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопросы дороги напрямую. Кто из любимых героев войдет в эту делегацию и отправится на покорение столицы, а также кто сыграет новых героев, с которыми предстоит познакомиться жителям Великих Вуйок - зрители узнают уже совсем скоро.

Режиссером-постановщиком новой комедии стал Митя Шмурак, оператор-постановщик - Дима Манифест. По традиции в первый съемочный день после первого отснятого кадра они вместе с командой разбили на счастье тарелку.

 
 
 
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Днями в Києві телеканал «1+1» розпочав зйомки україномовної комедії «Великі Вуйки» - продовження культового серіалу «Останній москаль», в якому дехто з улюблених та нові герої опиняться в нових обставинах. Глядачі переживуть з жителями села небувалу пригоду – поїздку до Києва. Хто ж з улюблених героїв відправиться на підкорення столиці? Залишай свої здогадки у коментарях. ⠀ #Великівуйки #останніймоскаль #одинплюсодин #комедія #комедійнийсеріал #карпати #київ #Kyiv #гуцули #легенда #спіноф #кіно #українськекіно #гумор

Публикация от Канал 1+1 Офіційна сторінка (@1plus1_ua)

"Мы давно работаем в тандеме, и на нашем счету много ярких клипов для звезд украинского шоу-бизнеса. Креативный продюсер "Великих Вуйок" Юрий Горбунов пригласил нас освежить стиль уже сложившегося сериала, привнести в него новые элементы. Мы рады быть причастными к созданию культовой истории, и для нас большое удовольствие работать с топовыми украинскими актерами, - рассказывают Митя Шмурак и Дима Манифест. - Каждый из нас когда-то был на месте героев сериала: хоть раз кого-то обворовывали на вокзале, кого-то дурили таксисты, а кто-то приходил впервые в модный клуб и чувствовал себя там неуютно. Очень увлекательно работать над комедией, построенной на понятной и близкой каждому истории".

 
 
 
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#1плюс1blog @gorbunovyuriy поділився емоціями від роботи над новим проектом: «Знімаєм з 7 ранку! Процес триває!!! Серіал «Великі Вуйки», продовження «Останнього москаля»». ⠀ А ти чекаєш на прем’єру серіалу? #одинплюсодин #тинеодин #Великівуйки #останніймоскаль #комедія #комедійнийсеріал #карпати #київ #Kyiv #гуцули #легенда #спіноф #кіно #українськекіно #гумор

Публикация от Канал 1+1 Офіційна сторінка (@1plus1_ua)

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Продюсеры проекта - Алена Еремеева, Дарина Жукова, Кристина Шкабар, креативные продюсеры - Юрий Горбунов, Юлия Смычкова, исполнительный продюсер - Артем Стеценко, главный автор - Николай Куцык, сценаристы - Ярослав Стень, Богдан Гацыляк, Алексей Приходько. Художником-постановщиком выступил Андрей Бурьяненко, художник по гриму и костюмам - Александра Козель-Потатуева.

Удастся ли жителям Великих Вуйок укротить большой город и добиться своей цели, зрители канала "1+1" увидят уже в этом году.

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Все по теме:

Сериал, Съемки, 1+1, Юрий Горбунов, Комедийный сериал, Игорь Скрипко, Последний москаль, Великі Вуйки, Малі Вуйки.
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