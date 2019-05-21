Джордж Мартин рассказал, каким на самом деле будет финал "Игры престолов"

Новости культуры: Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что его творение получит новое продолжение.

Писатель представит новую книгу и ее продолжение будет отличаться от финала сериала, который разочаровал поклонников. Несколько дней назад на большой экран вышла финальная серия 8 сезона "Игры престолов".

Фанаты сериала возмущаются такому завершению, поскольку ожидали другой ход событий. Однако автор серии книг "Песнь льда и пламени", послуживших основой для сериала, заверил, что поклонников ждет другое продолжение. Об этом Джордж Мартин написал в своем блоге.

Писатель подтвердил, что финал романа будет отличаться от завершения 8 сезона сериала "Игры престолов". Также он написал, что никто не уходит на пенсию и команда будет работать над другими проектами, среди которых новый эпизод "Звездных войн".

"Есть персонажи, которые никогда не появлялись на экране, а есть те, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах. Так что читатели узнают, что произошло с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианой Мартелл и множеством других персонажей, как значительных, так и не очень, с которыми зрители никогда не имели возможности встретиться на экране", – написал Джордж Мартин в своем блоге.