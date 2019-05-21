Скачать
Среда, 22.05.2019
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

Джордж Мартин рассказал, каким на самом деле будет финал "Игры престолов"

Джордж Мартин рассказал, каким на самом деле будет финал "Игры престолов"
21:59 Вт, 21 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что его творение получит новое продолжение.

Писатель представит новую книгу и ее продолжение будет отличаться от финала сериала, который разочаровал поклонников. Несколько дней назад на большой экран вышла финальная серия 8 сезона "Игры престолов".

Фанаты сериала возмущаются такому завершению, поскольку ожидали другой ход событий. Однако автор серии книг "Песнь льда и пламени", послуживших основой для сериала, заверил, что поклонников ждет другое продолжение. Об этом Джордж Мартин написал в своем блоге.

Писатель подтвердил, что финал романа будет отличаться от завершения 8 сезона сериала "Игры престолов". Также он написал, что никто не уходит на пенсию и команда будет работать над другими проектами, среди которых новый эпизод "Звездных войн".

Тотальное разочарование: почему фанаты "Игры престолов" требуют переснять финал

"Есть персонажи, которые никогда не появлялись на экране, а есть те, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах. Так что читатели узнают, что произошло с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианой Мартелл и множеством других персонажей, как значительных, так и не очень, с которыми зрители никогда не имели возможности встретиться на экране", – написал Джордж Мартин в своем блоге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джордж Мартин, 8 сезон, Игры престолов, Сериал Игры престолов, 8 сезон "Игры Престолов", Финал Игры престолов, George Martin.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь