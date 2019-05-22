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Встреча, которую Вы ждали: трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон" (Видео)

Встреча, которую Вы ждали: трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон" (Видео)
16:09 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Кинокомпания Focus Features представила первый официальный трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного телесериала "Аббатство Даунтон".

Видео трейлера фильма опубликовано на YouTube-канале кинокомпании Focus Features.

Сценарий для этой картины написал Джуллиан Феллоуз, который работал и над сюжетом оригинального сериала. А режиссером фильма выступил Брайан Персивал. Съемки начались в августе прошлого года.

Фильм расскажет о жизни героев после окончания сериала. Действие разворачивается в 1927 году, спустя несколько лет после финала сериала.

В трейлере появляются ключевые актеры из оригинального сериала, включая Хью Бонневилля, Мишель Докери, Лору Кармайкл, Мэгги Смит и других, которые вернутся к своим ролям в полнометражке.

На видео обитатели аббатства узнают, что к ним с визитом направляются британский король Георг V и его супруга Мария. Чтобы достойно принять монархов, обитатели аббатства зовут на помощь бывшего дворецкого Чарли Карсона (Джим Картер), который в конце сериала решил уйти на покой.

В Великобритании премьера фильма намечена на 13 сентября, в США — на 20 сентября. В Украине фильм можно будет увидеть во всех кинотеатрах с 31 октября 2019 года.

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"Аббатство Даунтон"  - сериал, который в свое время попал в книгу рекордов Гинесса как "самый обсуждаемый критиками сериал" и получил BAFTA, "Золотой глобус" и "Эмми". Его сюжет рассказывал о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века и затрагивает многие исторические события, включая Первую мировую войну.

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Кино, Фильм, Сериал, Трейлер, Аббатство Даунтон, Focus Features.
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